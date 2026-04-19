МВФ: Россия показала самый низкий госдолг среди стран G20

По итогам прошлого года Россия заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» (G20) по наименьшему уровню государственного долга. Об этом следует из данных Международного валютного фонда (МВФ), с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Общий объём обязательств составил около 18% ВВП в 2025 году. Основная часть приходится на федеральный уровень — примерно 16,5%, остальное — на регионы. Следом в рейтинге стран с наименьшей долговой нагрузкой расположилась Турция с показателем 23,5% от экономики. Третью строчку заняла Саудовская Аравия — 31,7%. У Индонезии уровень задолженности достиг 41% ВВП, а у Австралии — 51%. При этом безопасным считается порог до 60%.

Немного выше этой отметки оказались Мексика и Германия — 61,8% и 62,9% соответственно. Ниже 100% показатель также зафиксирован у ряда стран, включая Индию, Китай и Бразилию. На противоположном конце списка находится Япония: её долг превышает объём экономики более чем в два раза — 206,5%. Высокие значения также отмечены у Италии и США — 137,1% и 123,9%. Более 100% фиксируется и у Франции, Канады и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Украина достигла соглашения с кредиторами о переносе выплат по государственным обязательствам на более поздний срок. Теперь обслуживание и погашение задолженности перенесено до конца февраля 2030 года. После завершения периода отсрочки возврат средств начнётся поэтапно.