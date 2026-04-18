Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 22:37

Украина отсрочила выплаты по госдолгу до 2030 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alkxandrowse

Украина договорилась с кредиторами об отсрочке платежей по государственному долгу до 2030 года. Об этом сообщило украинское министерство финансов. Документ предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством долгу, подлежащих уплате с февраля 2026 года.

Обслуживание и погашение долга будет отсрочено до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой МВФ. Выплата отсроченных сумм начнётся после завершения этого периода равными платежами каждые шесть месяцев в течение 2035–2039 годов с капитализацией процентов.

По данным МВФ, госдолг Украины в 2026 году взлетит до 122,6% ВВП, а в 2027 году — до 137,1%. На конец 2025 года госдолг страны составлял 213,3 миллиарда долларов, увеличившись за год почти на 30%. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, покрывая его за счёт западной помощи.

Зеленский боится, что США свернут помощь Киеву, переключившись на Иран
Зеленский боится, что США свернут помощь Киеву, переключившись на Иран

Ранее в Германии политики призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины после выхода книги журналиста Бояна Панчевски о подрыве «Северных потоков». Автор книги, основанной на беседах с участниками событий и представителями спецслужб, утверждает, что диверсия была санкционирована главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По мнению немецких политиков, в свете этих данных дальнейшая помощь Киеву из средств немецких налогоплательщиков должна быть остановлена.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar