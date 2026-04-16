Россия признана четвёртой экономикой мира по итогам 2025 года

Российская экономика по итогам прошлого года вошла в число крупнейших в мире, превысив отметку в семь триллионов долларов по паритету покупательной способности. Об этом следует из данных МВФ и собственных расчётов РИА «Новости».

Объем экономики РФ, рассчитанный с учётом покупательной способности, достиг 7,26 триллиона долларов. Годом ранее этот показатель составлял 6,97 триллиона. Такие данные позволили удержать четвёртую позицию в глобальном рейтинге. Лидером по-прежнему остается Китай. Его показатель увеличился до 41,2 триллиона долларов против 38,2 триллиона годом ранее.

На втором месте находятся США с результатом 30,8 триллиона долларов, тогда как ранее фиксировалось 29,3 триллиона. Третью строчку занимает Индия, где объем достиг 17,3 триллиона против 15,6 триллиона ранее. Пятое место сохранила Япония: её показатель вырос до 7 триллионов долларов с 6,7 триллиона. Следом идёт Германия, где зафиксирован рост до 6,2 триллиона с предыдущих 6 триллионов.

Остальные страны заметно отстают. В десятку вошли Индонезия (5 триллионов), Бразилия (4,99 триллиона), Франция (4,56 триллиона) и Великобритания (4,55 триллиона).

Ранее сообщалось, что объём экономики Рунета достиг 30 триллионов рублей.