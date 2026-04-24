23 апреля, 21:46

Третий американский авианосец «Джордж Буш» прибыл на Ближний Восток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greg Meland

В зону ответственности Центрального командования Вооружённых сил США на Ближнем Востоке прибыл третий американский авианосец — «Джордж Буш». Об этом сообщило само командование в официальном аккаунте в социальной сети X.

«Авианосец класса «Нимиц» «Джордж Буш» (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США, 23 апреля», — сказано в публикации.

В составе ВМС США насчитывается 11 действующих авианосцев. Два из них — «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» — уже задействованы в совместной с Израилем операции против Ирана.

По данным американских СМИ, «Джордж Буш» пришёл на смену «Джеральду Форду». Причиной стала серьёзная авария: на борту «Форда» с начала военной кампании вспыхнул крупный пожар, из-за чего корабль вынужден был встать на ремонт у побережья Крита.

В CENTCOM заявили о перехвате 29 судов в рамках блокады Ормузского пролива

Ранее военные Соединённых Штатов перехватили три иранских танкера. Это произошло в рамках морской блокады, которую ввёл американский лидер Дональд Трамп.Одно из задержанных судов — танкер Deep Sea. Он частично загружен сырой нефтью. Также перехватили танкер Sevin. Его вместимость составляет один миллион баррелей, а загрузка — 65%. Третьим задержанным судном стал полностью загруженный танкер Dorena. Его объём составляет два миллиона баррелей.

Виталий Приходько
