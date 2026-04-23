В CENTCOM заявили о перехвате 29 судов в рамках блокады Ормузского пролива

Центральное командование США заявило о перехвате 29 судов в районе Ормузского пролива, опровергая публикации СМИ об обходе иранскими торговыми танкерами морской блокады. Заявление CENTCOM опубликовано в соцсети X.

«В рамках блокады Ирана, введённой США, американские военные обязали 29 судов развернуться или вернуться в порт. За последние 24 часа в СМИ появились сообщения о том, что несколько торговых судов обошли блокаду, в качестве примеров приводились суда «Hero II», «Hedy» и «Dorena». Эти сообщения не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

Утверждается, что Hero II и Hedy не участвовали в проходе флотилии с «миллионами баррелей» нефти и после перехвата находятся на якорной стоянке в районе Чахбехара. Dorena, по этим данным, движется в Индийском океане под наблюдением эсминца ВМС США.

«Вооружённые силы США имеют глобальный охват. Американские войска действуют и обеспечивают соблюдение блокады на Ближнем Востоке и за его пределами», — уверяют в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что несмотря на продление режима прекращения огня между Ираном и США, блокада иранских портов и сопутствующая операция «Экономическая ярость» по-прежнему остаются в силе. В настоящее время посредники пытаются организовать новый раунд диалога. В то же время Пентагон заявил, что для разминирования Ормузского пролива понадобится, как минимум, шесть месяцев. И подобную операцию можно будет провести лишь после окончания войны.