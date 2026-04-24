Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 13:03

Песков: Россия будет достойно представлена на саммите G20 в Майами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matias Lynch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matias Lynch

Россия будет достойно и на должном уровне представлена на саммите «Группы двадцати» в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Отвечая на вопрос, может ли российский лидер Владимир Путин поехать в Майами, представитель Кремля пояснил, что глава государства может участвовать в саммите как член страны «двадцатки», но может и не поехать, и тогда российскую делегацию возглавит другой представитель.

В любом случае, подчеркнул Песков, Российская Федерация будет представлена на достойном уровне. Он также указал, что Москва по-прежнему придаёт большое значение работе в рамках G20.

Дмитриев напомнил Трампу, что Россия всегда была частью G20
Дмитриев напомнил Трампу, что Россия всегда была частью G20

Напомним, накануне американская пресса писала, что США планируют пригласить Владимира Путина на декабрьский саммит G20, который организуют на гольф-курорте главы Штатов Дональда Трампа «Дорал» в Майами. Однако, насколько известно в данный момент, официальное приглашение в Кремль ещё не направлялось.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • g20
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar