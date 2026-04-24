Песков: Россия будет достойно представлена на саммите G20 в Майами

Россия будет достойно и на должном уровне представлена на саммите «Группы двадцати» в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Отвечая на вопрос, может ли российский лидер Владимир Путин поехать в Майами, представитель Кремля пояснил, что глава государства может участвовать в саммите как член страны «двадцатки», но может и не поехать, и тогда российскую делегацию возглавит другой представитель.

В любом случае, подчеркнул Песков, Российская Федерация будет представлена на достойном уровне. Он также указал, что Москва по-прежнему придаёт большое значение работе в рамках G20.

Напомним, накануне американская пресса писала, что США планируют пригласить Владимира Путина на декабрьский саммит G20, который организуют на гольф-курорте главы Штатов Дональда Трампа «Дорал» в Майами. Однако, насколько известно в данный момент, официальное приглашение в Кремль ещё не направлялось.