24 апреля, 05:47

Дмитриев напомнил Трампу, что Россия всегда была частью G20

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на новость о возможном приглашении Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Свою позицию он кратко, но ёмко изложил в соцсети X.

«Россия всегда была частью G20», — написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.

Поводом для комментария послужила статья американской газеты Washington Post. Там сообщалось, что хозяин Белого дома Дональд Трамп якобы намерен пригласить российского лидера на предстоящий саммит «Большой двадцатки».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что вопрос о том, кто именно представит Российскую Федерацию на предстоящем саммите G20, остаётся открытым. На брифинге спикер напомнил о традициях внешней политики. По его словам, «каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
