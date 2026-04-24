Трамп заявил о готовности поддерживать контакты с Путиным

Президент США Дональд Трамп выступил за сохранение прямых контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в Вашингтоне в ходе беседы с журналистами.

Говоря о возможном приглашении президента РФ на саммит G20, республиканец отметил, что считает нужным общаться со всеми.

«Я не из тех парней, которые (заявляют. — Прим. Life.ru), что не будут говорить с ним, поскольку идёт война», — сказал американский лидер.

Он добавил, что выступает за диалог, если собеседник умеет контролировать эмоции. При этом Трамп сообщил, что Соединённые Штаты продолжают работу по урегулированию украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность приглашения Владимира Путина на саммит «Группы двадцати». Встреча запланирована на декабрь на гольф-курорте «Дорал» в Майами. По данным СМИ, официальные приглашения ещё не направлялись. В американском Госдепартаменте подчеркнули, что Россия является полноправным членом G20.