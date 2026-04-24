Филиппо поприветствовал возможное приглашение Путина на саммит G20 в Майами

Глава французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо поприветствовал возможное приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами. Соответствующее сообщение он опубликовал у себя на странице в социальной сети X.

«Абсолютно верное решение! Мы должны вести переговоры с Россией, возобновить с ней нормальную торговлю, а также отказаться от этой глупой воинственной политики по отношению к Москве!» — написал Филиппо.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет достойно и на должном уровне представлена на саммите «Группы двадцати» в Майами. Отвечая на вопрос, может ли Владимир Путин поехать в Майами, пресс-секретарь президента РФ пояснил, что глава государства может участвовать в саммите как член страны «двадцатки», но может и не поехать, и тогда российскую делегацию возглавит другой представитель.