Премьер-министр Польши Дональд Туск вновь обрисовал апокалиптический сценарий для стран Балтии и Восточной Европы. В интервью британской газете Financial Times он заявил, что Россия якобы может атаковать страну — участницу НАТО не через годы, а уже в ближайшие месяцы.

«Это действительно серьёзно. Я говорю о краткосрочной перспективе — скорее о месяцах, чем о годах», — процитировало издание слова польского премьера.

При этом Туск выразил сомнение в том, готовы ли США и сам альянс реально защитить Европу, если нападение всё же произойдёт.

«Я хочу верить, что статья 5 по-прежнему действует, но иногда у меня возникают вопросы», — признался политик.

По его мнению, Европе нужны не просто заверения на бумаге, а конкретные военные силы, налаженная логистика и жёсткая готовность к ответным действиям.

И если Россия неоднократно отвергала подобные обвинения в планируемом нападении на НАТО, то оно на Балканах отрабатывало планируемое нападение на Россию. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что во время военной операции НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году альянс отрабатывал сценарий будущего нападения на Россию.