«Подыгрывает нарративу»: В Эстонии опровергли заявления Зеленского об угрозе нападения России

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что у Таллина нет данных о подготовке России к нападению на страны Балтии. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский озвучил такие опасения.

«Во-первых, такие заявления не соответствуют нашим разведывательным данным, нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия сосредотачивала свои войска или вообще готовилась каким-либо образом напасть на НАТО или страны Балтии, скорее наоборот», — сказал Цахкна в интервью ERR.

По словам министра, Россия не находится в сильном положении ни на фронте, ни в экономике. Председатель внешнеполитического комитета парламента Марко Михкельсон назвал слова Зеленского подыгрыванием российскому нарративу.

Он добавил, что если у Киева действительно есть данные о подготовке нападения, их нужно передавать союзникам не публично, а по закрытым каналам. Михкельсон также обвинил Зеленского в подрыве доверия к пятой статье устава НАТО.

