15 апреля, 09:52

В Прибалтике возмутились жёсткой цитатой Лукашенко о литовцах

Обложка © Life.ru

Прибалтийское издание Delfi раскритиковало высказывания Александра Лукашенко о литовцах, назвав их оскорбительными. Об этом сообщили журналисты портала в своём телеграм-канале.

«И политическая какая выгода [от роста экономических показателей]: нос утёрли этим лабусам (так называют прибалтов. — Прим. Life.ru) и прочим мудакам», — заявил Лукашенко на совещании в Краснополье по вопросам развития юго-востока Могилёвской области, где отчитал чиновников как школьников.

Авторы публикации напомнили, что слово «лабус» использовалось как оскорбительное обозначение литовцев ещё в советский период. По их данным, оно происходит от литовского «labas», что переводится как «здравствуйте».

Ранее сообщалось, что военные расходы Литвы за период с 2014 по 2025 год увеличились на 537,4% и достигли 2,9 млрд долларов ежегодно. Данный объём средств равен примерно 4% ВВП страны. Вторую строчку по темпам увеличения военных расходов заняла Латвия: её затраты выросли на 369,4% — до 1,46 млрд долларов, что составило 3,74% от валового внутреннего продукта.

BannerImage
Александра Мышляева
