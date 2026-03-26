Литва увеличила расходы на оборону на 537,4% и вышла на первое место в НАТО

Военные расходы Литвы с 2014 по 2025 год выросли на 537,4%, достигнув $2,9 млрд в год. Это составляет 4% ВВП балтийской республики, что позволило ей занять первое место среди стран альянса по темпам увеличения трат на оборону. Данные приведены в ежегодном докладе генсека НАТО Марка Рютте о деятельности блока и ситуации с безопасностью в мире.

Вторую строчку рейтинга заняла Латвия с показателем роста 369,4% (до $1,46 млрд, 3,74% ВВП). Третье место у Люксембурга — увеличение на 359,6% (до $1,2 млрд, 2,13% ВВП). В пятерку лидеров также вошли Дания (рост на 265,1%, до $14,5 млрд, 3,34% ВВП) и Польша (рост на 241%, до $33,3 млрд, 4,3% ВВП).

Наименьшие темпы прироста военных расходов среди стран НАТО продемонстрировали США — всего 12,19% (до $838,3 млрд, 3,19% ВВП). Также в числе аутсайдеров оказались Великобритания (рост на 26,7%, до $79,8 млрд, 2,31% ВВП), Франция (рост на 27,8%, до $64 млрд, 2,05% ВВП), Греция (рост на 45,8%, до $6,8 млрд, 2,79% ВВП) и Хорватия (рост на 65,8%, до $1,7 млрд, 2,1% ВВП).

Меньше всех среди стран НАТО потратила на оборону в прошлом году Черногория — всего 146 млн долларов. Это составляет ровно 2% от ВВП страны — минимальный показатель среди всех 32 государств-членов.

Чуть выше в списке расположились Северная Македония с бюджетом в 334 млн долларов и Албания, чьи расходы достигли 423 млн. Примечательно, что Люксембург, Эстония и Словения, несмотря на небольшие абсолютные цифры (от 1,2 до 1,36 млрд долларов), значительно перекрыли требуемый порог в 2% ВВП.

Львиную долю общих трат альянса обеспечивают крупнейшие экономики. Соединённые Штаты лидируют с огромным отрывом — их военный бюджет составил 838,37 млрд долларов. Далее следуют Германия (105,1 млрд), Великобритания (79,8 млрд) и Франция (64,6 млрд).

В документе подчёркивается, что в 2025 году все участники Североатлантического альянса впервые выполнили обязательство по выделению на оборону не менее 2% от ВВП. При этом трём государствам удалось превысить планку в 3,5%.

Администрация США последовательно добивается от союзников по НАТО кардинального увеличения оборонных расходов, закрепив в стратегических документах требование довести их до 5% ВВП. Вашингтон прямо увязывает сохранение прежнего уровня американской военной поддержки с выполнением этих обязательств, заявляя, что больше не намерен «субсидировать» оборону состоятельных союзников. Под давлением американской стороны европейские страны согласовали на саммите в Гааге новую цель — достичь 5% ВВП к 2035 году.

Ранее сообщалось, что Пентагон за первые два дня военной операции против Ирана израсходовал боеприпасов на сумму около 5,6 миллиарда долларов, что вызвало беспокойство в Конгрессе из-за риска быстрого истощения запасов. В связи с этим администрация президента Трампа готовит запрос на увеличение оборонного бюджета на десятки миллиардов долларов для продолжения кампании.