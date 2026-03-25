25 марта, 12:52

Эстония хочет присоединиться к войне США против Ирана

Эстония рассматривает возможность отправки своих военнослужащих для участия в операции против Ирана при координации с США. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

«Мы не знаем, какими будут начавшиеся сейчас переговоры и какое влияние они окажут, но очевидно, что в наших интересах быть за столом переговоров. Чтобы, если однажды нам будет трудно, американцы были с нами», — сказал Ханно Певкур.

Он также отметил, что не видит рисков ослабления внимания США к украинским вопросам на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что действия США привели к усилению роли Ирана в мировой энергетической системе, фактически превратив его в ключевого посредника на рынке энергоресурсов. Ормузский пролив играет важную роль не только в транспортировке нефти и газа, но и в логистике удобрений и сырья для различных отраслей промышленности, что делает его стратегически значимым узлом глобальной экономики.

Милена Скрипальщикова
