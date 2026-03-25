США превратили Иран в главного энергоброкера планеты, заявил политолог

США фактически превратили Иран в главного энергетического брокера планеты. Об этом заявил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, Ормузский пролив — это не только нефть и газ, но и удобрения, а также сырьё для многих отраслей, то есть целый комплекс.

Эксперт в беседе с kp.ru отметил, что Вашингтон хотел получить контроль над проливом, но в итоге теряет свои позиции на Ближнем Востоке. Иран, в свою очередь, от полученной позиции не откажется.

«Это прямой ход в дамки, и Штаты они рано или поздно доломают», — сказал Коктыш в эфире радио «Комсомольская правда», подчеркнув, что мотивация воевать у иранцев гораздо выше, чем у американцев.