США превратили Иран в главного энергоброкера планеты, заявил политолог
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ingo Menhard
США фактически превратили Иран в главного энергетического брокера планеты. Об этом заявил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, Ормузский пролив — это не только нефть и газ, но и удобрения, а также сырьё для многих отраслей, то есть целый комплекс.
Эксперт в беседе с kp.ru отметил, что Вашингтон хотел получить контроль над проливом, но в итоге теряет свои позиции на Ближнем Востоке. Иран, в свою очередь, от полученной позиции не откажется.
«Это прямой ход в дамки, и Штаты они рано или поздно доломают», — сказал Коктыш в эфире радио «Комсомольская правда», подчеркнув, что мотивация воевать у иранцев гораздо выше, чем у американцев.
Ранее американист прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о передаче Вашингтоном Тегерану 15-пунктного мирного плана, отметив, что президент США Дональд Трамп нацелен на скорейшее завершение конфликта с Ираном. По мнению эксперта, американский лидер рассчитывает выйти из этой авантюры с громким заявлением о собственной победе.
