16 апреля, 15:03

Шойгу предупредил Прибалтику о праве России на ответ после ударов ВСУ

Украинские дроны всё чаще начали летать через Финляндию и страны Прибалтики, чтобы атаковать Россию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в разговоре с журналистами.

«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», — сказал Шойгу.

По его словам, есть два варианта: либо западные системы ПВО работают очень плохо, либо Финляндия и Прибалтика сознательно пропускают беспилотники через свою территорию. Если верен второй вариант, то эти государства становятся соучастниками агрессии против России. Шойгу подчеркнул, что в таком случае вступает в силу 51-я статья Устава ООН — она даёт странам право на самооборону при вооружённом нападении.

Патрушев разоблачил роль стран Балтии и Финляндии в атаках ВСУ на порты России
Напомним, что в конце марта в Финляндии нашли несколько украинских дронов. 29 марта в стране обнаружили два беспилотника из Украины. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением границы. 31 марта ещё один дрон нашли на льду приграничного озера Пюхяярви. А через несколько дней сообщили о четвёртом. Финская полиция считает, что все найденные на территории страны беспилотники, скорее всего, украинские.

Наталья Афонина
