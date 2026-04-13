13 апреля, 13:14

В Финляндии считают, что четыре найденных БПЛА были украинскими

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Финская полиция считает, что обнаруженные на территории страны беспилотники могут иметь украинское происхождение. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По данным правоохранителей, на территории Финляндии были найдены четыре БПЛА. Один из них обнаружили в муниципалитете Иитти, остальные — ранее на востоке страны. Предполагается, что все они могли попасть в страну практически одновременно.

«Нельзя исключать, что другие беспилотники уже находятся или ещё могут попасть на территорию Финляндии», — заявил представитель полиции Ристо Лохи.

Ранее, 29 марта, в стране обнаружили два украинских дрона. Премьер-министр Петтери Орпо назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. 31 марта ещё один дрон обнаружили на льду приграничного озера Пюхяярви. А спустя несколько дней Yle сообщил о четвёртом беспилотнике.

Александра Мышляева
