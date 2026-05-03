Вучич заявил о точке невозврата в отношениях США и ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Решение Дональда Трампа вывести часть американского контингента из Германии вызвало резонанс далеко за пределами двух стран. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в отношениях ЕС и США наступает точка невозврата.
«Интересы больше не совпадают», — сказал Вучич в интервью газете Večernje novosti.
Он назвал вывод войск важным политическим заявлением, которое запускает механизм стремительного противостояния между немцами и американцами.
Сербский лидер также предупредил, что разногласия между Вашингтоном и Брюсселем могут негативно отразиться на экономике и политике самой Сербии.
Напомним, Пентагон объявил, что в течение 6–12 месяцев с территории ФРГ будут выведены 5 тысяч американских военных. При этом Трамп сегодня заявил, что Германию покинет гораздо больше солдат. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о выводе американских военных было ожидаемым, но их присутствие в Европе отвечает интересам обеих сторон.
