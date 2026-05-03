«Гораздо больше, чем пять тысяч»: Трамп анонсировал масштабный вывод американских войск из Германии

Американский военный контингент в Германии ожидает сокращение более чем на пять тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами во Флориде.

Политик подчеркнул, что речь идёт не о небольшой корректировке. По его словам, численность расквартированных в республике военнослужащих уменьшат гораздо существеннее.

«Мы собираемся значительно сократить, и мы сократим гораздо больше, чем на пять тысяч», — сказал Трамп.

Детали предстоящего перераспределения сил пока не раскрываются. Окончательное решение о масштабах вывода войск еще предстоит утвердить.

1 мая 2026 года Пентагон подтвердил решение о выводе американских военнослужащих из Германии в течение следующих шести–двенадцати месяцев. Изначально сообщалось, что речь идёт о пяти тысячах военных.

Официально решение обосновано плановым анализом расстановки сил в Европе, однако фактически оно стало последствием острого конфликта президента Дональда Трампа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, который раскритиковал действия Вашингтона в войне с Ираном. Высокопоставленные источники в Пентагоне непублично назвали этот шаг «наказанием» Берлина за его позицию. Вывод войск также вписывается в стратегию Трампа по перекладыванию бремени безопасности на европейских союзников и переносу фокуса в Индо-Тихоокеанский регион.

Американское военное присутствие в Германии началось в 1945 году с размещения многомиллионного контингента после разгрома нацистского режима. С созданием ФРГ и её вступлением в НАТО в 1955 году войска США стали основой коллективной обороны против СССР; на пике Холодной войны, в 1960–1980-е годы, численность американских сил достигала 250 тысяч военнослужащих на примерно 800 объектах. После падения Берлинской стены начались поэтапные сокращения, однако Вашингтон, в отличие от полностью ушедшей с бывшей территории ГДР России, сохранил военное присутствие в ФРГ. К середине 1990-х контингент уменьшился до 65 тысяч, а базы в Рамштайне, Штутгарте и других городах превратились в ключевые логистические хабы и командные центры для глобальных операций США.