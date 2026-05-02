Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон предположил, что Пентагон принял решение о выводе войск из Германии именно после предупреждения России. По его мнению, эти два события напрямую связаны.

«Россия опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя США объявляют о начале вывода сил из Германии. Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим», — написал он в соцсети.

15 апреля российское военное ведомство опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми европейских стран. В Москве не раз заявляли, что эти объекты могут рассматриваться как легитимные военные цели. Теперь, спустя две недели, Вашингтон начал передислокацию своих сил из ФРГ. Пилкингтон считает, что это не совпадение, а прямая реакция на сигнал из Кремля.