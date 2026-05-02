«Удачи с этим»: На Западе испугались списка целей ВС РФ после вывода войск США из Германии
Аналитик Пилкингтон связал вывод войск США из Германии с предупреждением России
Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон предположил, что Пентагон принял решение о выводе войск из Германии именно после предупреждения России. По его мнению, эти два события напрямую связаны.
«Россия опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя США объявляют о начале вывода сил из Германии. Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим», — написал он в соцсети.
15 апреля российское военное ведомство опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми европейских стран. В Москве не раз заявляли, что эти объекты могут рассматриваться как легитимные военные цели. Теперь, спустя две недели, Вашингтон начал передислокацию своих сил из ФРГ. Пилкингтон считает, что это не совпадение, а прямая реакция на сигнал из Кремля.
Напомним, Пентагон объявил о выводе 5 тысяч американских военных из Германии в течение полугода-года. Дональд Трамп пригрозил вывести войска из Испании и Италии. Глава Минобороны ФРГ назвал решение ожидаемым, подчеркнув, что присутствие американцев в Европе выгодно обеим сторонам.
