НАТО требует у США объяснений из-за вывода 5 тысяч военных из Германии

Североатлантический альянс находится в контакте с Соединёнными Штатами, чтобы прояснить детали решения о выводе американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщила представитель НАТО Аллисон Харт в соцсети.

«Мы работаем с США, чтобы разобраться в деталях их решения о военном присутствии в Германии», — указывается в сообщении.

Представитель альянса подчеркнула, что эта корректировка высвечивает очевидную необходимость: Европа должна больше инвестировать в оборону и брать на себя большую долю ответственности за общую безопасность.

«Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону», — отметила Харт.