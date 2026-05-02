2 мая, 10:40

НАТО требует у США объяснений из-за вывода 5 тысяч военных из Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Североатлантический альянс находится в контакте с Соединёнными Штатами, чтобы прояснить детали решения о выводе американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщила представитель НАТО Аллисон Харт в соцсети.

«Мы работаем с США, чтобы разобраться в деталях их решения о военном присутствии в Германии», — указывается в сообщении.

Представитель альянса подчеркнула, что эта корректировка высвечивает очевидную необходимость: Европа должна больше инвестировать в оборону и брать на себя большую долю ответственности за общую безопасность.

«Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону», — отметила Харт.

Пентагон шокировал план Трампа в Германии
Пентагон шокировал план Трампа в Германии

Напомним, Пентагон объявил, что в течение 6–12 месяцев с территории ФРГ будут выведены 5 тысяч американских военных. Президент США Дональд Трамп также угрожал вывести войска США из Испании и Италии из-за их поведения. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о выводе пяти тысяч американских военных из ФРГ было ожидаемым, но присутствие американцев в Европе отвечает интересам обеих сторон.

