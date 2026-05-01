Пентагон шокировал план Трампа в Германии

Министерство обороны США оказалось сильно удивлено решению американского лидера Дональда Трампа о возможном выводе или уменьшении численности американских солдат в Германии. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники. Пентагон, по данным издания, не планировал вывод войск из какой-либо европейской страны.

Как утверждается, Германия добросовестно выполняла свои обязательства по вкладу в европейскую оборону, и всем казалось, что именно Берлин находится в «относительной безопасности» от резких выпадов Трампа. Немецкий чиновник на правах анонимности рассказал изданию, что американский президент позволяет себе слишком «грубые угрозы». По его словам, вывод войск США с территории ФРГ ослабит сам Вашингтон и его позиции во всей Европе.

«Мы задаёмся вопросом, когда же взрослые люди в Вашингтоне снова планируют выйти на первый план», — посетовал немецкий чиовник.

Однако автор статьи допускает, что Трамп мог просто устроить «разбор полётов» без чёткой цели о выводе войск. Так, в его словах нет информации о том, сколько солдат должно покинуть ФРГ — сотни или тысячи. Возможно, Трамп просто решил припугнуть Берлин, который ранее открыто выразил недовольство действиями Белого дома в отношении Ирана.