США раскрыли численность своего военного контингента в Европе

Соединённые Штаты разместили в Европе порядка 80 тысяч своих военнослужащих. Об этом сообщил представитель Европейского командования (EUCOM) Вооружённых сил США, пишет ТАСС.

«В настоящее время на европейском театре военных действий размещено около 80 тыс. военнослужащих США. Примерно 38 тыс. из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии», — сказал представитель EUCOM.

Американские силы дислоцированы в таких точках, как Висбаден, Рейн-Пфальц, Штутгарт и Бавария. Численность контингента постоянно колеблется почти на ежемесячной основе из-за плановых учений и ротации сил. Ведомство непрерывно пересматривает и корректирует структуру и численность войск в случае изменения обстоятельств. Решения на этот счёт Вашингтон принимает в процессе консультаций с партнёрами по НАТО. Союзники привносят собственные силы и потенциал, чтобы гарантировать коллективную способность сдерживать и обороняться.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил возможность сокращения военного контингента США в Италии и Испании. Об этом республиканец заявил в ходе мероприятия в Белом доме. По его словам, причиной стало поведение этих стран.