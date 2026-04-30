Трамп посоветовал Мерцу больше заниматься не Ираном, а Украиной

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за действия по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Мерцу следует сосредоточиться на завершении конфликта и решении внутренних проблем Германии, включая вопросы иммиграции и энергетики. Также он призвал немецкого политика уделять меньше внимания международным вопросам, связанным с Ираном.

«Канцлеру Германии стоит тратить больше времени на завершение войны между Россией и Украиной (в чем он до сих пор был совершенно неэффективен!), и на исправление ситуации в собственной увечной Германии... и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана», — написал Трамп.

Ранее Life.ru сообщал, что, по мнению Дональда Трампа, между Вашингтоном и европейскими странами сохраняются разногласия по украинскому вопросу. По словам американского лидера, речь идёт прежде всего о позициях отдельных европейских государств, а не о разногласиях в рамках НАТО.