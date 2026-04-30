Глава военного министерства США Пит Хегсет заявил, что американский президент Дональд Трамп верит в мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом глава Пентагона заявил ходе слушаний в Комитете Палаты представителей.

«В конечном счёте президент Трамп верит, что должна быть мирная сделка между Россией и Украиной», — заявил Хегсет. Он также раскритиковал подход прежней администрации Джо Байдена, заявив, что в тот период финансовая поддержка Киева осуществлялась в бесконтрольных масштабах.

Напомним, российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры длительностью полтора часа. По просьбе хозяина Белого дома, российский лидер проинформировал о продвижении войск в зоне СВО. Путин также сообщил Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на празднование Дня Победы. Республиканец в ответ поддержал идею перемирия и сказал, что сделка для завершения конфликта на Украине уже близка.