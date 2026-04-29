Трамп заявил, что Россия предлагает помощь в решении вопроса с иранским ураном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский лидер Владимир Путин предложил помощь в решении вопроса с иранским обогащённым ураном. Республиканец рассказал об этом журналистам в Белом доме после телефонного разговора с российским президентом.

«Он сказал мне, что хотел бы участвовать в решении вопроса об обогащении. Если он может помочь нам получить это. <...> Я предпочёл бы намного больше его участие в решении вопроса о завершении войны на Украине. Для меня это было бы важнее», — заявил хозяин Белого дома.

В Кремле подтвердили, что разговор состоялся. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в контексте Ирана.

Ранее Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом назвал неприемлемым и опасным вариант наземной операции в Иране, предупредив о крайне пагубных последствиях для всего международного сообщества. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, российский лидер отметил, что если США и Израиль снова применят силу, особенно в виде наземного вторжения, это приведет к очень серьезным проблемам для всех – и для Ирана с его соседями, и для всего мира.