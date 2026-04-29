29 апреля, 17:43

Путин заявил Трампу о неприемлемости наземной операции в Иране

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом дал понять, что наземная операция в Иране – это очень плохая и опасная идея. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, российский лидер отметил, что если США и Израиль снова применят силу, особенно в виде наземного вторжения, это приведет к очень серьезным проблемам для всех – и для Ирана с его соседями, и для всего мира.

«Президент России обратил внимание на неизбежные, крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям. И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пока не готов принять предложение Ирана о мирном урегулировании. Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия. Обсуждение ядерной программы иранская сторона хочет отложить на будущее. Вашингтон такой подход не поддерживает.

BannerImage
Наталья Демьянова
