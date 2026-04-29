Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 16:50

Трамп: Блокада Ормуза останется до ядерной сделки с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана, организованная Соединёнными Штатами, является более действенным инструментом, нежели военные удары по стране. Эту точку зрения он озвучил в беседе с изданием Axios.

Трамп подчеркнул, что последствия морской блокады для Ирана будут «более тяжёлыми», чем от бомбардировок, и отметил, что, по его мнению, Иран стремится к разрешению ситуации.

«Они не хотят, чтобы я сохранял в силе блокаду. А я не хочу снимать блокаду, потому что я не хочу, чтобы у них было ядерное оружие», — сказал американский лидер.

Согласно информации портала, президент США планирует продлить действие санкций до тех пор, пока Иран не пойдёт на соглашение по своей ядерной программе.

WSJ: Блокада Ормуза и война привели Иран на грань экономического краха

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пока не готов принять предложение Ирана о мирном урегулировании. Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия. Обсуждение ядерной программы иранская сторона хочет отложить на будущее. Вашингтон такой подход не поддерживает.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar