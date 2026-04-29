Трамп: Блокада Ормуза останется до ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана, организованная Соединёнными Штатами, является более действенным инструментом, нежели военные удары по стране. Эту точку зрения он озвучил в беседе с изданием Axios.

Трамп подчеркнул, что последствия морской блокады для Ирана будут «более тяжёлыми», чем от бомбардировок, и отметил, что, по его мнению, Иран стремится к разрешению ситуации.

«Они не хотят, чтобы я сохранял в силе блокаду. А я не хочу снимать блокаду, потому что я не хочу, чтобы у них было ядерное оружие», — сказал американский лидер.

Согласно информации портала, президент США планирует продлить действие санкций до тех пор, пока Иран не пойдёт на соглашение по своей ядерной программе.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пока не готов принять предложение Ирана о мирном урегулировании. Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия. Обсуждение ядерной программы иранская сторона хочет отложить на будущее. Вашингтон такой подход не поддерживает.