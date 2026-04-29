WSJ: Блокада Ормуза и война привели Иран на грань экономического краха

Военные действия и блокада американскими силами портов в Ормузском проливе стали катализатором мощнейшего экономического кризиса в Иране. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), финансовый коллапс, являющийся следствием противостояния с США и Израилем, привёл к резкому росту цен, массовому закрытию предприятий, увеличению безработицы и дефициту сырья в стране.

Иранские власти разрабатывают меры для борьбы с экономическими трудностями, вызванными внешним давлением. Эксперт Алекс Ватанка характеризует режим как авторитарный и предполагает, что ухудшение уровня жизни может спровоцировать гражданскую активность. Война привела к потере работы у значительной части населения, а инфляция достигла критических отметок, делая даже базовые продукты, такие как мясо, недоступными для многих.

Промышленность страдает от дефицита сырья и комплектующих, а импортные товары стали дорогими и редкими. Падение курса национальной валюты и рост цен уже вызвали протесты, и риск дальнейших волнений возрастает. Разрушения, нанесённые бомбардировками США и Израиля, требуют колоссальных средств на восстановление, превышающих половину годового ВВП страны. Кроме того, Иран сталкивается с проблемами экспорта нефти из-за американской блокады Ормузского пролива, что ставит под сомнение возможность доставки иранской нефти покупателям.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не готов принять предложение Ирана о мирном урегулировании. Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия. Обсуждение ядерной программы иранская сторона хочет отложить на будущее. Вашингтон такой подход не поддерживает.