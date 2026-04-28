CNN: Трамп не готов к перемирию с Ираном на предложенных условиях

Президент США Дональд Трамп пока не намерен принимать предложение Ирана о мирном урегулировании конфликта. Как передает CNN, ссылаясь на свои источники, иранская сторона предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на будущее.

По мнению источников телеканала, такое условие может ослабить позиции США на переговорах, поскольку открытие пролива без решения ядерного вопроса лишит Вашингтон важного инструмента давления. Однако, продолжение блокировки нефтяных перевозок может спровоцировать дальнейшее повышение цен на энергоносители.

Ранее Иран передал американской стороне трёхэтапную формулу дипломатического урегулирования. Первый шаг — остановить войну и получить письменные гарантии от США. Тегеран хочет гарантий — ни Иран, ни Ливан больше не подвергнутся атакам. Только после выполнения этого условия стороны перейдут ко второму этапу.