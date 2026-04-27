Иран через посредников направил США трёхэтапную формулу переговоров

Иран передал американской стороне трёхэтапную формулу дипломатического урегулирования. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, первый этап — остановить войну и получить письменные гарантии от США, что ни Иран, ни Ливан больше не подвергнутся атакам.

Если американцы эти гарантии дадут, начнётся второй раунд. Здесь Иран предлагает на пару с Оманом разработать новый правовой режим для Ормузского пролива. И только когда судоходство будет урегулировано, стороны перейдут к третьему, самому чувствительному пункту — обсуждению иранской ядерной программы.

Источник уточняет: переход на следующий этап невозможен без выполнения предыдущего. Посредники уже передали план в Вашингтон.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не сядет за стол переговоров, если будет чувствовать давление. Иранский лидер прямо заявил: чтобы диалог возобновился, американской стороне придётся убрать все препятствия.