26 апреля, 23:26

Иран через посредников направил США трёхэтапную формулу переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Иран передал американской стороне трёхэтапную формулу дипломатического урегулирования. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, первый этап — остановить войну и получить письменные гарантии от США, что ни Иран, ни Ливан больше не подвергнутся атакам.

Если американцы эти гарантии дадут, начнётся второй раунд. Здесь Иран предлагает на пару с Оманом разработать новый правовой режим для Ормузского пролива. И только когда судоходство будет урегулировано, стороны перейдут к третьему, самому чувствительному пункту — обсуждению иранской ядерной программы.

Источник уточняет: переход на следующий этап невозможен без выполнения предыдущего. Посредники уже передали план в Вашингтон.

«Обезглавливание — иллюзия»: Трампа предупредили о трёх роковых ошибках в войне с Ираном

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не сядет за стол переговоров, если будет чувствовать давление. Иранский лидер прямо заявил: чтобы диалог возобновился, американской стороне придётся убрать все препятствия.

Артём Гапоненко
