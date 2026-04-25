25 апреля, 17:22

«Обезглавливание — иллюзия»: Трампа предупредили о трёх роковых ошибках в войне с Ираном

Экс-глава ЦРУ назвал три урока войны США с Ираном для Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Бывший директор ЦРУ Уильям Бёрнс, возглавлявший разведку при экс-главе Штатов Джо Байдене, перечислил три ключевых урока американо-иранского конфликта, которые могут помочь нынешнему президенту Дональду Трампу «спасти интересы США». Своими выводами он поделился в колонке для The New York Times.

Первым уроком Бёрнс назвал необходимость времени и терпения для решения сложных внешнеполитических проблем.

«Этот урок не о фатализме или избегании трудных решений. Он о том, чего можно достичь с приемлемой ценой, не затрагивая другие приоритеты, как внешние, так и внутренние», — написал экс-глава ЦРУ.

Он предупредил, что «обезглавливание руководства может показаться привлекательным кратчайшим путём, но, как быстро обнаружила эта администрация в Иране, это может быть иллюзией». При этом Бёрнс раскритиковал Трампа за «трагический выбор», назвав нынешнего президента США воодушевлённым успехом войны с Ираном в 2025 году и операцией по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Позор Америки»: как ЦРУ провалило вторжение на Кубу 65 лет назад — и почему об этом молчали
«Позор Америки»: как ЦРУ провалило вторжение на Кубу 65 лет назад — и почему об этом молчали

Ранее сообщалось, что глава иранского МИД Аббас Аракчи на встрече с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром передал официальную позицию Тегерана по урегулированию конфликта с США. Как сообщает иранская телерадиокомпания, министр изложил взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны. Аракчи прибыл в Пакистан в пятницу, эта страна выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
