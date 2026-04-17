17 апреля 1961 года Америка впервые решила всерьёз испытать на прочность революционную Кубу, высадив в заливе Свиней вооружённый десант из кубинских эмигрантов. Речь идёт об операции «Запата» — одном из самых позорных провалов в истории ЦРУ и Пентагона.

В Вашингтоне рассчитывали провернуть на острове тот же сценарий, что сработал в Гватемале в 1954 году. При Эйзенхауэре на подготовку наёмников потратили десятки миллионов долларов, а Кеннеди уже на посту президента сомневался в авантюре, но в ЦРУ настояли: отступать некуда. Всё пошло не по плану с первых часов — кубинские лётчики сохранили свою технику и отправили на дно два транспорта с боеприпасами и целый пехотный батальон.

Хаоса добавила роковая ошибка с часовыми поясами: американские пилоты вылетели на прикрытие с опозданием, и кубинцы сбили два бомбардировщика. Корабли ВМС США стояли на виду, но так и не дождались приказа открыть огонь. Бригада 2506 полегла и сдалась: 114 убитых, 1202 пленных. Через год выживших обменяли на лекарства и еду — Гавана оценила свой ущерб в 53 миллиона долларов.

Решающий вклад внесла Москва. После таинственного взрыва французского судна La Coubre в порту Гаваны, который на Острове свободы назвали почерком ЦРУ, Фидель Кастро резко сблизился с СССР. Уже в июле 1960-го на Кубу прибыли три десятка танков Т-34-85 — именно они менее чем через год решили исход сражения и спасли революцию.

Годы идут, а желание США нападать на другие страны не уходит, в том числе — всё на ту же Кубу. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что республика не хочет войны с Америкой и в текущем конфликте придерживается оборонительной позиции. Кубинский лидер призвал Штаты к диалогу, подчеркнув, что позиция Гаваны неагрессивна.