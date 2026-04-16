Пентагон заявил о планировании ряда действий против Кубы

Американское военное ведомство прокомментировало возможную операцию против Кубы. В ответ на запрос РИА «Новости» в Пентагоне заявили, что министерство планирует «ряд действий на случай непредвиденных обстоятельств» и остаётся готовым исполнять приказы президента Дональда Трампа по мере их поступления.

Накануне газета USA Today со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что Пентагон начал подготовку к возможной военной операции на Кубе.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что республика не хочет войны с США и в текущем конфликте придерживается оборонительной позиции. Кубинский лидер призвал Штаты к диалогу, подчеркнув, что позиция Гаваны неагрессивна.