

16 апреля, 00:22

Пентагон заявил о планировании ряда действий против Кубы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Американское военное ведомство прокомментировало возможную операцию против Кубы. В ответ на запрос РИА «Новости» в Пентагоне заявили, что министерство планирует «ряд действий на случай непредвиденных обстоятельств» и остаётся готовым исполнять приказы президента Дональда Трампа по мере их поступления.

Накануне газета USA Today со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что Пентагон начал подготовку к возможной военной операции на Кубе.

Песков: Россия против давления на Кубу и вмешательства извне
Песков: Россия против давления на Кубу и вмешательства извне

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что республика не хочет войны с США и в текущем конфликте придерживается оборонительной позиции. Кубинский лидер призвал Штаты к диалогу, подчеркнув, что позиция Гаваны неагрессивна.

Артём Гапоненко
