Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 18:02

Песков: Россия против давления на Кубу и вмешательства извне

Обложка © Life.ru

Россия выступает против давления на Кубу и возможного вмешательства со стороны других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

«Куба — давний партнёр России, наш хороший друг. Нам не хотелось бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу, давила на Кубу…» — отметил Песков. Он подчеркнул, что Москва не поддерживает ограничение доступа страны к внешнему миру.

По его словам, ситуация на Кубе остаётся сложной, особенно в социальной сфере. Он указал на проблемы с медицинским обеспечением и электроснабжением. Песков обратил внимание на тяжёлое положение граждан, включая пациентов больниц.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США не вправе что-либо требовать от страны. По его словам, американское правительство проводит враждебную политику в отношении острова.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Куба
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar