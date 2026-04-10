Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 апреля, 10:59

Российским компаниям разрешат управлять промпроизводствами на Кубе

Обложка © ТАСС / Анатолий Морковкин

Российские предприятия получат доступ к управлению производственными мощностями на Кубе. Такое заявление сделал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. По его словам, договорённость об этом была достигнута в ходе недавних переговоров с кубинской стороной на межправительственной комиссии.

«Проговорили с кубинскими партнёрами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании», — приводит РИА «Новости» слова Чекушова.

Он подчеркнул, что данная договорённость послужит стимулом для российских предпринимателей рассматривать остров как объект для капиталовложений.

В Кремле рассказали о контактах России с кубинскими друзьями

Ранее Минтранс России сообщил, что танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти. Судно прибыло в порт Матансас и ожидает разгрузки. В Кремле уточнили, что тема поставок российских нефтепродуктов на Кубу предварительно обсуждалась с американской стороной. Поставка осуществляется в рамках межправительственных договорённостей. Энергоноситель предназначен для обеспечения стабильной работы островной энергосистемы.

