Российским компаниям разрешат управлять промпроизводствами на Кубе

Российские предприятия получат доступ к управлению производственными мощностями на Кубе. Такое заявление сделал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. По его словам, договорённость об этом была достигнута в ходе недавних переговоров с кубинской стороной на межправительственной комиссии.

«Проговорили с кубинскими партнёрами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании», — приводит РИА «Новости» слова Чекушова.

Он подчеркнул, что данная договорённость послужит стимулом для российских предпринимателей рассматривать остров как объект для капиталовложений.

Ранее Минтранс России сообщил, что танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти. Судно прибыло в порт Матансас и ожидает разгрузки. В Кремле уточнили, что тема поставок российских нефтепродуктов на Кубу предварительно обсуждалась с американской стороной. Поставка осуществляется в рамках межправительственных договорённостей. Энергоноситель предназначен для обеспечения стабильной работы островной энергосистемы.