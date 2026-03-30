Российский танкер «Анатолий Колодкин» с 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу
Российский танкер «Анатолий Колодкин» прибыло к берегам Кубы. На его борту находится 100 тысяч тонн сырой нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
В ведомстве уточнили, что груз имеет статус гуманитарного. Судно уже ошвартовалось и сейчас ожидает своей очереди на разгрузку в порту Мансас.
Поставка осуществляется в рамках межправительственных договорённостей. Энергоноситель предназначен для обеспечения стабильной работы островной энергосистемы.
Ранее кубинские власти сталкивались с перебоями в электроснабжении из-за острого дефицита топлива. Прибытие крупной партии позволит временно снять напряженность в этой сфере.
Разгрузка судна начнется после завершения всех необходимых портовых формальностей.
В 2026 году Куба переживает самый тяжёлый энергетический кризис в своей истории, вызванный тотальной блокадой поставок нефти со стороны США. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе администрация Дональда Трампа полностью прекратила льготные поставки венесуэльской нефти, которые покрывали около половины потребностей острова, и пригрозила пошлинами любой стране, решившей помочь Кубе. В результате трёх месяцев Куба не получает импортное топливо, что на фоне крайне изношенных тепловых электростанций советской постройки привело к коллапсу национальной энергосистемы. В марте остров пережил уже три полных блэкаута, более 10 миллионов человек оставались без света на срок до нескольких суток. Кризис усугубляется дефицитом продовольствия, воды и лекарств, транспортным коллапсом и ростом социального напряжения, в то время как Белый дом открыто заявляет о намерении добиться смены власти в Гаване путем экономического удушения.
