30 марта, 01:09

Трамп: США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не возражают против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе осуществляемых Россией. Заявление республиканца прозвучало на борту самолёта президента на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.

«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет. Меня это не очень беспокоит», — сказал хозяин Белого дома.

Песков: Россия находится на связи и обсуждает варианты помощи Кубе

Ранее Трамп назвал Кубу следующей целью США после Ирана. По словам республиканца, созданные им вооружённые силы остаются мощным инструментом, который, хотя и не планировалось использовать, всё же может быть задействован при необходимости. В этом контексте американский лидер прямо указал, что следующей целью Штатов может стать Куба. При этом глава Белого дома не стал раскрывать конкретных планов или сроков, ограничившись кратким высказыванием.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
