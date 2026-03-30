Трамп: США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не возражают против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе осуществляемых Россией. Заявление республиканца прозвучало на борту самолёта президента на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.

«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет. Меня это не очень беспокоит», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп назвал Кубу следующей целью США после Ирана. По словам республиканца, созданные им вооружённые силы остаются мощным инструментом, который, хотя и не планировалось использовать, всё же может быть задействован при необходимости. В этом контексте американский лидер прямо указал, что следующей целью Штатов может стать Куба. При этом глава Белого дома не стал раскрывать конкретных планов или сроков, ограничившись кратким высказыванием.