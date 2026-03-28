Трамп пригрозил Кубе использованием вооружённых сил США

Американский лидер Дональд Трамп вновь сделал резонансное заявление о возможных действиях Вашингтона. На инвестиционном форуме в Майами он намекнул на новый вектор внешней политики США.

По словам республиканца, созданные им вооружённые силы остаются мощным инструментом, который, хотя и не планировалось использовать, всё же может быть задействован при необходимости. В этом контексте Трамп прямо указал, что следующей целью Штатов может стать Куба.

При этом глава Белого дома не стал раскрывать конкретных планов или сроков, ограничившись кратким высказыванием.

Ранее Life.ru писал, что в Гаване уже заговорили о тревожных сигналах и начали готовиться к худшему сценарию. Власти Кубы признали, что военные приведены в повышенную готовность на фоне мировой нестабильности. При этом в республике всё ещё надеются, что до реального конфликта дело не дойдёт.