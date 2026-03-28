27 марта, 23:19

Трамп пригрозил Кубе использованием вооружённых сил США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Американский лидер Дональд Трамп вновь сделал резонансное заявление о возможных действиях Вашингтона. На инвестиционном форуме в Майами он намекнул на новый вектор внешней политики США.

По словам республиканца, созданные им вооружённые силы остаются мощным инструментом, который, хотя и не планировалось использовать, всё же может быть задействован при необходимости. В этом контексте Трамп прямо указал, что следующей целью Штатов может стать Куба.

При этом глава Белого дома не стал раскрывать конкретных планов или сроков, ограничившись кратким высказыванием.

MS Now: Трампу стало «скучно» от войны с Ираном
MS Now: Трампу стало «скучно» от войны с Ираном

Ранее Life.ru писал, что в Гаване уже заговорили о тревожных сигналах и начали готовиться к худшему сценарию. Власти Кубы признали, что военные приведены в повышенную готовность на фоне мировой нестабильности. При этом в республике всё ещё надеются, что до реального конфликта дело не дойдёт.

Юния Ларсон
