27 марта, 19:09

MS Now: Трампу стало «скучно» от войны с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Президенту США Дональду Трампу стало «скучно» от войны с Ираном, и он хочет «двигаться дальше». Об этом сообщает американский телеканал MS Now со ссылкой на чиновника Белого дома.

По словам источника, это не значит, что глава Белого дома сожалеет о начале конфликта — просто ему надоело, и он нацелен на смену повестки. Второй собеседник канала добавил, что Трамп уже начал «отходить» от конфликта, постепенно переключая внимание на экономику, внутренние вопросы и предстоящие промежуточные выборы.

Источники называют заявления американского лидера о том, что война уже выиграна, «запутанными, внутренне противоречивыми и всё больше оторванными от реальности на поле боя». По их словам, это часть желания Трампа просто объявить победу и двигаться дальше. Многие чиновники Белого дома, отмечает MS Now, часто не согласны с президентом, но «боятся оказаться в опале, поэтому просто пьют лимонад и поддакивают».

И это первая армия мира? Топ-5 унизительных провалов США и Трампа в Иране
И это первая армия мира? Топ-5 унизительных провалов США и Трампа в Иране

Накануне Дональд Трамп объявил, что американская армия в течение десяти дней не будет обстреливать энергообъекты Ирана. По его словам, об этом попросили именно иранцы, Тегеран этого не подтверждал. Масштабы обстрелов Ирана впечатляют: по данным американской прессы, за месяц конфликта американцы запустили по территории Исламской Республики 850 ракет Tomahawk, и это без учёта остальных снарядов. При этом Трамп утверждает, что Штаты в любом случае останутся в плюсе благодаря успешной операции в Венесуэле.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
