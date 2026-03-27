27 марта, 12:52

WP: США выпустили более 850 ракет Tomahawk по Ирану с начала конфликта

Обложка © ТАСС / SalamPix/Abaca/Sipa USA

США за четыре недели конфликта с Ираном выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Основной удар пришёлся на первые дни операции.

Такие темпы расхода высокоточного оружия вызвали обеспокоенность в Пентагоне. Чиновники обсуждают, как восполнить запасы и сохранить боеготовность армии. По их оценке, текущий уровень ракет уже близок к критическому — один из источников назвал его «тревожно низким»

Ситуацию осложняет и то, что ежегодное производство Tomahawk составляет лишь несколько сотен единиц. Параллельно США потратили более 1000 ракет-перехватчиков, включая боеприпасы для систем Patriot и THAAD.

Военные продолжают анализировать, как столь быстрый расход вооружений повлияет на текущую кампанию против Ирана и возможные будущие операции.

Война США и Ирана: Тегеран готовит наземное вторжение, Пентагон потерял 17 баз, «Хезболла» жжёт танки Израиля, Зеленский прикрыл арабов, 27 марта

Ранее Life.ru рассказывал, что сооружённые силы США в результате боевых действий против Ирана потеряли около десяти военных самолётов, более десятка беспилотников, также повреждения получили радары и авианосец USS Gerald R. Ford. Потери и ущерб оцениваются на миллиарды долларов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

