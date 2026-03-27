Подсчитаны миллиардные потери США в войне с Ираном

Вооружённые силы США в ходе конфликта с Ираном потеряли около десяти военных самолётов, более десятка беспилотников, также повреждения получили радары и авианосец USS Gerald R. Ford. Такие данные приводит газета The Wall Street Journal.

По информации издания, 1 марта три истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты по ошибке кувейтским F/A-18 Hornet, а 19 марта аварийную посадку совершил F-35A Lightning II. Кроме того, в ходе боевых действий повреждения получили семь дозаправщиков KC-135 Stratotanker: два столкнулись между собой, пять были поражены иранским ракетным ударом по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Также американские военные лишились более десятка беспилотников MQ-9 Reaper — часть была сбита Ираном, другие уничтожены на земле, один сбит по ошибке одной из стран Персидского залива.

На борту авианосца USS Gerald R. Ford 12 марта вспыхнул пожар, сейчас корабль находится на ремонте в Греции. Повреждения получили и несколько американских радаров, размещенных в странах Ближнего Востока. По оценкам бывшей сотрудницы Пентагона, на восстановление или восполнение военной техники США будут вынуждены потратить до 2,9 млрд долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе правительства Ирана он приказал на 10 дней прекратить удары по энергетическим объектам на иранской территории. Видимо, вместо этого американская армия теперь атакует жилые дома.