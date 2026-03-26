Трамп приостановил удары по энергообъектам Ирана на 10 дней

США приостановили удары по энергетическим объектам Ирана на десять дней. Инициатором паузы выступило правительство Исламской Республики. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«По запросу правительства Ирана, позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней – до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что переговоры продолжаются. По его словам, несмотря на сообщения некоторых СМИ, процесс идёт «очень хорошо».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры между США и Ираном проходят плодотворно. При этом представитель администрации не подтвердила информацию о возможной встрече делегаций двух стран в Пакистане.