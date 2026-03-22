22 марта, 16:06

В МИД Кубы заявили о подготовке к военной агрессии США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

На Кубе военнослужащие активно готовятся к возможному нападению со стороны США, при этом Гавана надеется, что разум у Вашингтона возобладает, и атаки не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио в беседе с телеканалом NBC News.

«Наши военные всегда готовы, на самом деле они ведут подготовку в последние дни к возможности военной агрессии. Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире. Мы по-настоящему надеемся, что этого (агрессии. — Прим. Life.ru) не произойдёт», — поделился он.

Военная операция против Кубы ударит по самим США, считает политолог

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения операции против Ирана Вашингтон обратит внимание на Кубу. Переговоры с островным государством уже идут. Будущее отношений зависит от достижения соглашения между сторонами, заявили в Белом доме.

Татьяна Миссуми
