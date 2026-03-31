31 марта, 10:27

В Кремле рассказали о контактах России с кубинскими друзьями

Обложка © Life.ru

Россия и Куба поддерживают постоянный диалог на рабочем уровне, и эта практика будет сохранена. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянном контакте на рабочем уровне с нашими кубинскими друзьями. Этот диалог носит постоянный характер. Мы его будем продолжать», — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что на данный момент нет планов по телефонным переговорам Владимира Путина с кубинским руководством. Однако, по его словам, такой разговор может быть организован оперативно при возникновении необходимости. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном звонке после прибытия российского танкера с энергоносителями на Кубу.

Трамп: США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из России

Накануне Минтранс России сообщил, что танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти. Судно прибыло в порт Матансас и ожидает разгрузки. В Кремле уточнили, что тема поставок российских нефтепродуктов на Кубу предварительно обсуждалась с американской стороной. Поставка осуществляется в рамках межправительственных договорённостей. Энергоноситель предназначен для обеспечения стабильной работы островной энергосистемы.

BannerImage
Наталья Демьянова
