10 апреля, 01:37

Президент Кубы заявил, что США не имеют права требовать что-либо от Гаваны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США не имеют права требовать что-либо от Гаваны. В интервью телеканалу NBC он обвинил Вашингтон в проведении враждебной политики в отношении острова.

«Правительство США, проводящее враждебную политику в отношении Кубы, не имеет никакого морального права чего-либо требовать от неё», – сказал кубинский лидер.

Диас-Канель подчеркнул, что у Вашингтона нет морального права даже заявлять о своей обеспокоенности положением кубинского народа и утверждать, будто кубинское правительство довело страну до такой ситуации. Он указал, что вся ответственность за происходящее лежит на плечах самих американских властей.

Ранее в Кремле рассказали о постоянных контактах России с кубинскими друзьями на рабочем уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот диалог будет продолжен. По его словам, телефонный разговор Владимира Путина с кубинским руководством может быть организован оперативно при необходимости.

Юния Ларсон
