Замглавы МИД Рябков: Россия не уйдёт из Западного полушария

Россия не планирует покидать Западное полушарие. Это не зависит от заявлений властей США, указал журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

«Россия не собирается уходить из Западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне. Там одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из этого региона», — сказал Рябков на пресс-конференции в посольстве России в Гаване, где прошли консультации с МИД Кубы.

Замминистра добавил, что силовые методы, санкции и политический диктат не приносят нужных результатов. Однако агрессивность остаётся основой политики США. Куба — прямой объект этой политики. Рябков подчеркнул, что ни Россия, ни кубинские друзья не недооценивают угрозы, которые возникают из-за линии администрации Трампа.

В конце марта американский лидер Дональд Трамп назвал Кубу следующей целью США после Ирана. При этом глава Белого дома не стал раскрывать конкретные планы или сроки. Он ограничился кратким высказыванием.