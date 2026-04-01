Песков: Диалог с Кубой ведётся на рабочем уровне
Россия ведёт диалог с Кубой на рабочем уровне, но телефонные переговоры глав государств пока не планируется. Об этом рассказал газете «Известия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет таких планов, диалог ведётся на рабочем уровне», — отметил представитель Кремля.
А ранее пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт прокомментировала прибытие на Кубу российского танкера с нефтью, заявив, что решения по допуску судов к острову в настоящее время принимаются в индивидуальном порядке. По её словам, со временем на Кубе будет больше танкеров.
