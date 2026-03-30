Россия намерена продолжать поставки энергоносителей на Кубу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что тяжёлое положение жителей Острова Свободы требует реакции.

«То отчаянное положение, в котором сейчас оказались кубинцы, не может оставлять нас безучастными. Поэтому мы продолжим работать над этой темой», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в условиях жёсткой блокады Куба испытывает острую потребность в нефтепродуктах, необходимых для работы систем жизнеобеспечения, включая энергетику и медицину. Он добавил, что Россия рассматривает помощь острову как свой долг и приветствует прибытие первой партии топлива.

«Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», — сказал Песков.