Песков заявил, что Россия поможет кубинским друзьям в поставках нефти
Обложка © Life.ru
Россия намерена продолжать поставки энергоносителей на Кубу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что тяжёлое положение жителей Острова Свободы требует реакции.
«То отчаянное положение, в котором сейчас оказались кубинцы, не может оставлять нас безучастными. Поэтому мы продолжим работать над этой темой», — заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в условиях жёсткой блокады Куба испытывает острую потребность в нефтепродуктах, необходимых для работы систем жизнеобеспечения, включая энергетику и медицину. Он добавил, что Россия рассматривает помощь острову как свой долг и приветствует прибытие первой партии топлива.
«Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», — сказал Песков.
Напомним, 21 марта энергосистема Кубы полностью отключилась в третий раз за месяц. Причиной очередного блэкаута стала поломка генератора на ТЭС. По словам россиянки, проживающей на Кубе, в такие периоды люди готовят на углях, если есть возможность его купить. В магазинах расплатиться можно только долларами и без сдачи.
Сегодня российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу гуманитарную помощь, в том числе 100 тысяч тонн нефти.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.