Причиной третьего за март блэкаута на Кубе стала поломка генератора на ТЭС

Причиной третьего с начала марта масштабного блэкаута на Кубе стала поломка генератора на ТЭС «Нуэвитас» в провинции Камагуэй. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на отчёт местного Электрического союза.

Из-за сбоя в работе станции произошла системная авария в энергосистеме, сопровождавшаяся массовым отключением потребителей. В результате обесточенными оказались больницы и водопроводные системы.

В настоящее время власти Кубы работают над устранением неполадок на ТЭС и восстановлением стабильного электроснабжения.

Напомним, на Кубе произошёл очередной энергетический коллапс — вся страна вновь осталась без электричества. Это уже третий масштабный блэкаут за последние недели. В национальной энергокомпании сообщили, что полное отключение произошло вечером 21 марта — в один момент остановилась вся энергосистема страны.