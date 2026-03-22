22 марта, 12:51

Причиной третьего за март блэкаута на Кубе стала поломка генератора на ТЭС

Улица на Кубе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamira

Причиной третьего с начала марта масштабного блэкаута на Кубе стала поломка генератора на ТЭС «Нуэвитас» в провинции Камагуэй. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на отчёт местного Электрического союза.

Из-за сбоя в работе станции произошла системная авария в энергосистеме, сопровождавшаяся массовым отключением потребителей. В результате обесточенными оказались больницы и водопроводные системы.

В настоящее время власти Кубы работают над устранением неполадок на ТЭС и восстановлением стабильного электроснабжения.

Куба лишила дипмиссию США топлива из-за устроенной Вашингтоном энергоблокады
Куба лишила дипмиссию США топлива из-за устроенной Вашингтоном энергоблокады

Напомним, на Кубе произошёл очередной энергетический коллапс — вся страна вновь осталась без электричества. Это уже третий масштабный блэкаут за последние недели. В национальной энергокомпании сообщили, что полное отключение произошло вечером 21 марта — в один момент остановилась вся энергосистема страны.

Александра Мышляева
